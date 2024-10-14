10月12日に放送された『キングオブコント2024（以下、KOC）』（TBS系）の決勝。史上最多となる3139組がエントリーし、厳しい予選を勝ち抜いたファイナリスト10組が渾身のネタを披露した。三つ巴のファイナルステージで頂点に立ったのは、コンビ結成16年目のラブレターズ。優勝賞金1000万円を手にし、17代目王者に輝いた。いっぽう例年と異なったのは、昨年まで審査員を務めたダウンタウン松本人志（61）の不在だ。松本は昨年12月