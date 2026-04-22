キャロウェイから、数量限定FWのアナウンス。「『QUANTUM Ti』フェアウェイウッドを5月1日より、CALLAWAY SELECTEDSTOREとオンラインストアにて数量限定発売いたします」と、同社。税込価格は93,500円となる。【画像】芝の上でボールに対して構えた顔つきやサイズ今作最大の特徴は、製品名に冠された「Ti」が示す通り、フェースとボディの両方にチタン素材を採用している点にある。一般的にFWで多用されるスチール素材に比べてチタ