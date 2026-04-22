ロッテの西野勇士投手が23日のオリックス戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。オリックスは寺西成騎投手が先発する。西野は今季2試合に登板して0勝1敗、防御率5・73。10日に出場選手登録を抹消されたが、16日にファーム・リーグのオイシックス戦で6回5安打1失点と好投し、そこから中6日での先発となる。前回1軍で登板した9日のオリックス戦は5回6安打1失点も打線の援護がなく、24年9月28日の西武戦を最後に遠ざかって