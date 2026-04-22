明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで、Ｊ２ジュビロ磐田は２５日にホームの静岡・ヤマハスタジアムでＪ３岐阜と対戦。地元・磐田市の小学５、６年生約２８００人が、授業の一環としてバックスタンドで一斉観戦する。この２０１１年度から続いている市の恒例事業に向けて、磐田市高見丘の豊田東小学校では２２日、「ジュビロ応援給食」が提供された。メニューはヒレカツ、ほうれん草のカレー、ごはん、牛乳など。ヒレカツは勝