メ～テレ（名古屋テレビ） ミャンマーの特殊詐欺拠点に男子高校生を「かけ子」として紹介したとして、25歳の男が逮捕されました。 職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市の自称作業員・吉田一紗容疑者(25)です。 警察によりますと、吉田容疑者は2024年、海外で特殊詐欺をしている人物からの依頼を受け、当時16歳の男子高校生を「かけ子」として紹介し、タイに出国させた疑いが持たれています。