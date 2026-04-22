40年以上の歴史を持つ「シグナス」シリーズ最新モデルヤマハは、走行の楽しさと環境性能を両立した原付二種スクーターの新製品「CYGNUS X（シグナス エックス）」を、2026年5月22日に発売します。1984年に125ccクラスとして登場した初代「シグナス 125」以来、「シグナス」シリーズは都市部での通勤用途を重視しつつ走行性能を磨き上げてきました。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新型「シグナスX」です！ 画像で見る（30