40年以上の歴史を持つ「シグナス」シリーズ最新モデル

ヤマハは、走行の楽しさと環境性能を両立した原付二種スクーターの新製品「CYGNUS X（シグナス エックス）」を、2026年5月22日に発売します。

1984年に125ccクラスとして登場した初代「シグナス 125」以来、「シグナス」シリーズは都市部での通勤用途を重視しつつ走行性能を磨き上げてきました。

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新型モデルは、歴代モデルが築いてきた“スポーティ DNA”を受け継ぎながら、新しいデザイン、走行性能、便利な機能・装備、電子制御システムを融合。「スポーティ×実用性 ×都会的なスタイル」を高次元で両立し、通勤からスポーツ走行まで幅広いユーザーの期待に応える熟成されたモデルとして登場します。

この新型モデルは、“思いのままに操れる、洗練されたスポーティモデル”の実現を目指して開発されました。

搭載される排気量124ccの水冷「BLUE CORE」エンジンは、現行モデル「CYGNUS GRYPHUS（シグナス グリファス）」のユニットをベースに、CVTの諸元刷新やトラクションコントロールシステム（TCS）の採用、マフラーのテールパイプ径拡大などにより熟成が図られています。

CVTではウェイトの軽量化やスプリングの荷重調整が行われ、優れた加速感を実現し、TCSは滑りやすい路面での運転を補助します。

スポーティな走行性を支えるため新フレームが採用され、「CYGNUS GRYPHUS」と比較して縦剛性を約19%向上させるなど、全体の剛性バランスを最適化することで走行中の穏やかな挙動をもたらします。

ブレーキシステムも一新され、フロントディスクはΦ245mm径からΦ267mmへ拡大。さらにリアにもΦ230mmの大径ディスクを採用することで、制動性を高めています。

外観は、コンパクトかつスポーティな印象を追求しています。スリムな新ボディのフロントサイドには、レーシングマシンを思わせるウイング状のモチーフが採用され、スポーティさを強調。サイドカバーモールからグラブバーへつながる一体感のある造形は、疾走感を際立たせます。

さらに、フロントのアンダーサイドカバーやマフラープロテクターには鍛造カーボン調のシボがあしらわれるなど、細部にわたって軽快でスポーティな雰囲気が作り込まれています。

灯火器類はLED化され、新開発の小型プロジェクター式ヘッドランプが良好な夜間視認性を確保します。縦に配置されたポジションランプやフラッシャーとの組み合わせはダイナミックなスタイルを演出し、テールランプにも縦のラインを配することでフロントとの統一感が図られています。

コミューターとしての実用性と利便性も向上しています。メーターには、自動調光機能を備えた高コントラストの4.6インチLCDカラーメーターが採用され、推定航続可能距離の表示機能も搭載されました。

収納面では、効率的なスペース設計によって約28Lの容量を確保したシート下収納や、700mlのドリンクを収められるフロント小物入れが装備されています。フロント収納部にはQC3.0急速充電に対応したUSB Type-C端子対応の充電ソケットも備わり、シティコミューターとしての利便性が高められています。

カラーリングは、スポーツイメージを訴求する「ブルー」、精悍な印象の「ホワイト」、力強さを表現する「マットダークグレー」の全3色が用意され、価格（消費税込）は38万9400円となっています。