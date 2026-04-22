きょう22日朝、新大阪駅に停車中だった東海道新幹線「のぞみ」の車両のパンタグラフに、鳥が衝突する事案が発生。ダイヤに影響が出ました。 JR東海によると、22日午前7時20分ごろ、新大阪駅に停車中の「のぞみ」316号（東京行き）の車両のパンタグラフに、何かが衝突したのを駅員が認識しました。 車両の屋根を点検し、その際は異常は確認されなかったため、新大阪駅を発車し走行を続けましたが、名古屋駅停車中に改めて屋根を点