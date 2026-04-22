開催：2026.4.22 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 2 - 4 [ブルージェイズ] MLBの試合が22日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとブルージェイズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 5回裏、7番 ボーン・グリッソム 初球を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス