【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 オープン予定 長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズをテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」を4月24日にオープンする。 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」は、高精細なドーム型巨