乃木坂46の小川彩と菅原咲月 乃木坂46の小川彩と菅原咲月、そして、ヨーロッパ企画の諏訪雅が22日、都内で行われた『時をかける少女 ４K デジタル修復版』 先行上映会＆スペシャルイベントに登壇。両作の舞台化が決まり、『時をかける少女』の主人公・芳山和子役を小川彩、『セーラー服と機関銃』の主人公・星泉役を菅原咲月が務めることが発表された。それぞれ単独での舞台主演は本作が初。来秋に上演予定。