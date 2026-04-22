時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは茨城県の60代の方からのお便り。――。* * * * * * *天国にいる友よ2025年の初春、高校時代から仲の良い4人グループの1人が亡くなった。大切な友人で、結婚してからも連絡を取り合い、子育てが終わると、再び4人