５月に東海地区からデビューする第１３８期ボートレーサーの一ノ木巧（いちのきたくみ＝２４、三重）、板頭里緒（いたずりお＝１９、三重）、中川海虹（なかがわみこ＝１６、愛知）の３人が２２日、中京スポーツを訪れ、意気込みを熱く語った。三重大学大学院を卒業し、この世界に飛び込んだ一ノ木はＢ１あっせん特例。５月１１日のとこなめが初出場となる。「中間着をまとめるタイプ」と自己分析。デビューシリーズでは