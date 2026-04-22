５月に東海地区からデビューする第１３８期ボートレーサーの一ノ木巧（いちのき たくみ＝２４、三重）、板頭里緒（いたず りお＝１９、三重）、中川海虹（なかがわ みこ＝１６、愛知）の３人が２２日、中京スポーツを訪れ、意気込みを熱く語った。

三重大学大学院を卒業し、この世界に飛び込んだ一ノ木はＢ１あっせん特例。５月１１日のとこなめが初出場となる。「中間着をまとめるタイプ」と自己分析。デビューシリーズでは「穴をこじ開けたい」と記憶に残るレースをするつもりだ。

板頭はボートレースファンである父の影響でこの道を選んだ。受験者数１０７４人中２８人卒業という狭き門突破に両親は大変喜んでくれたという。目標は「豪快なターンをする」と憧れる地元の高田ひかる。初出走となる５月２０日からの津に向けて「まずは無事故。行けるように気を引き締めて走りたい」と話した。

祖父がボートレースファンで「お母さんのお腹にいるときから」レーサーに憧れていたという中川。中学２年生の時に羽田妃希のレースを観戦。「怪我からの復帰戦ですごい高配当を出しているレースを見て感動」したことが決定打となった。５月１９日のとこなめでは「家族や友達が見に来てくるので、いいターンを見せたいです」と目を輝かせた。