【Happyくじ「パペットスンスン」】 5月29日より順次販売開始 価格：1回920.70円 販売箇所：セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン サニーサイドアップは、SNSを中心に大きな人気を集めているキャラクター「パペットスンスン」をフィーチャーしたHappyくじ「パペットスンスン」を5月29日より順次販売する。取扱店