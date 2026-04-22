【Happyくじ「パペットスンスン」】 5月29日より順次販売開始 価格：1回920.70円 販売箇所：セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

サニーサイドアップは、SNSを中心に大きな人気を集めているキャラクター「パペットスンスン」をフィーチャーしたHappyくじ「パペットスンスン」を5月29日より順次販売する。取扱店舗はセブン-イレブンの一部店舗やイトーヨーカドー、ゆめタウンなど。価格は1回920.70円。

「パペットスンスン」といえば、総フォロワー数が300万人超えという知名度の高いキャラクターだが、今回のHappyくじでは、その魅力が詰まったアイテムが全9等級＋LAST賞がラインナップされる。ぬいぐるみやフィギュア、キャニスター、絵合わせカード、ジッパーバッグ、アクリルスタンド、フードピック、ステッカーセットとバラエティも豊かだが、中でも注目したいのは録り下ろしボイスを含むしゃべるアイテムがいくつか含まれている点だ。

本稿では、Happyくじ「パペットスンスン」の撮り下ろしレポートをお届けする。バリエーションが多いだけではなくいずれも想像以上にキュートなアイテムばかりとなっているので、ファンならば約ひと月後の発売に備えてぜひともチェックしておこう。

10種類のおしゃべりが楽しめるSP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」

今回の目玉ともいえるのが、SP賞で用意されている「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」だ。ふんわりとした見た目の青い毛並みやキュートな丸い目など、質感も含めて素晴らしい仕上がりになっている。ちなみにぬいぐるみは全高30cmもあるため、部屋に飾っておいてもかなり目立ちそうである。

こちらがSP賞の「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」だ

これだけでも十分に魅力的なのだが、それに加えておしゃべりをしてくれるというギミックも搭載されている。こちらは、手を握るたびに全10種類が用意されているボイスが楽しめるというものだ。セリフもスタンプなどでおなじみのものばかりが用意されている。いつでも好きなときに手を握るだけでスンスンの声が聞けるので、疲れた心を癒やしてくれそうだ。

ふわふわとした触り心地

スンスンの手を握るとボイスが楽しめる！

セリフ別に10種類がラインナップ！ A賞「パペットスンスン おしゃべりフィギュア」

ボタンを押すことで、おしゃべりも楽しめるのがA賞の「パペットスンスン おしゃべりフィギュア」だ。こちらは、スンスンだけではなく、ノンノンやゾンゾンといったキャラクターたちもラインナップに含まれている。フィギュアが置かれている台座部分に「SUGOINE!」や「GOOD!!」などの文字が書かれている部分があるが、こちらがいわゆるボタンになっている。そちらを押すことで、ボイスを楽しめる仕組みだ。

スンスンが様々なポーズをしているところがかわいらしい

ノンノンやゾンゾンもフィギュアで登場！

それぞれ収録されているセリフは1種類のみだが、A賞全体としては10種類が用意されているということになる。また、このおしゃべりが楽しめる青い台座部分とフィギュアは固定されているわけではなく、上に乗せているだけの状態だ。そのため、自由に着脱できるようになっている。

ボイスが聞けるとフィギュアは自由に着脱ができる

オリジナルのセリフが楽しめる！B賞「パペットスンスン あいづちぬいぐるみ」

今回のHappyくじ「パペットスンスン」では、おしゃべりが楽しめるアイテムがいくつか用意されているが、その中でも録り下ろしボイスが使われていることで注目なのが、B賞の「パペットスンスン あいづちぬいぐるみ」だ。

SP賞のちょうど半分のサイズだが、それでも大きく感じる

こちらはお腹のあたりを押すことで、「ふんふん」「へぇ～」「そっかー」といったあいづちをしてくれるというもの。いずれも、このアイテムでしか聞けないものとなっているので、全種類集めて聞き比べてみてほしい。ちなみに、ぬいぐるみとしては、全高15cmという大きさだ。上に金具が付けられているので、カバンなどに取り付けることもできる。

お腹を押してボイスを聞こう！

ちなみにスンスンはラベルの色違いも用意されている

好きなお菓子を詰め込もう！C賞「パペットスンスン キャニスター」

お菓子などの食べ物や、ちょっとした小物を入れておくのにちょうどいいサイズのアイテムが、C賞の「パペットスンスン キャニスター」だ。こちらのユニークなところは、キャニスターに描かれている写真である。ぱっと見はトマトやドーナツ、ピーマンなどの写真が写っているだけのように見えるが、その中にスンスンが紛れている。

このように重ねることも可能だ

スンスンに近づいた写真も楽しめる

この写真自体はひとつのキャニスターに2種類描かれており、それぞれ引いた絵とスンスンに近づいた絵になっている。キャニスター自体も上に重ねておけるような作りだ。カラフルな色合いなので、単純に並べておくだけで楽しく感じる見た目になっている。普段使いするアイテムとしても、かなり重宝してくれそうだ。

キャニスターのサイズは直径10cmで全高は9.5cmだ。容器の中にもたっぷり詰め込むことができる

友達と一緒にゲームも楽しめる！ D賞「パペットスンスン 絵あわせカード」

スンスンの様々な写真がプリントされた24枚のカードがセットになったアイテムが、D賞の「パペットスンスン 絵あわせカード」だ。普段は付属のケースにコンパクトにしまっておくことができるが、中からカードを取り出して裏返しにしておくことで、いわゆるトランプの「神経衰弱」と同じルールで遊ぶことができ、ペアのカードを見つけていくゲームが楽しめる。

こちらがD賞の「パペットスンスン 絵あわせカード」だ

キャラクターもスンスンのみで絵柄も似ているので、実際に遊ぶと、想像以上に難しく感じるかもしれない。そうしたところも含めて、友達と一緒に遊ぶと盛り上がりそうだ。カードの直径は8cmで、2枚ずつペアになっているので、絵柄としては全部で12種類である。

実際に遊ぶときは、全て裏返して場所もシャッフルしてからめくっていきペアを当てていこう

小さくなるほど近づく！ E賞「パペットスンスン ジッパーバッグ」

E賞の「パペットスンスン ジッパーバッグ」は、S、M、Lのサイズが異なる3種類のジッパーバッグがセットになったアイテムだ。全部で6種類用意されており、それぞれ異なる絵柄になっている。面白いのは、その絵柄の部分である。

こちらがE賞の「パペットスンスン ジッパーバッグ」だ

先ほどの「パペットスンスン キャニスター」では、近づいたらスンスンが紛れ込んでいたというようなデザインが採用されていた。こちらのジッパーバッグも同様に、サイズが小さくなるにつれてスンスンに近づいていくデザインになっている。特に大きなサイズではその存在に気がつきにくいので、並べてみると思わずニヤリとしてしまった。

同じ写真だがサイズが小さくなっていくにつれて、スンスンが拡大されていく

机の上に飾っておきたい！ F賞「パペットスンスン アクリルスタンド」

F賞の「パペットスンスン アクリルスタンド」は、シンプルに飾って楽しいアクリルスタンドだ。サイズも横14cm×縦10cm程度なので、机の上などに飾っておくのにちょうどいい大きさである。複数並べるとより賑やかな雰囲気になるので、こちらもいっぱい集めたくなりそうだ。

スイーツっぽいデザインが多いこともあってか、美味しそうに見える

お弁当やスイーツのお供に使いたい！ G賞「パペットスンスン フードピック」

G賞の「パペットスンスン フードピック」は、お弁当やスイーツを食べるときに役に立つフードピックがセットになったアイテムだ。全部で4種類ラインナップされており、それぞれ絵柄が異なるフードピックが3点封入されている。

パッケージもキュートだ

ここで注目なのが、アイテムの中にツクツクとファンファンも含まれているところだ。実は今回のHappyくじ「パペットスンスン」でこのふたりが登場するのは、G賞とH賞のみとなっている。ファンならぜひとも押さえておきたいところだろう。

スイーツにさしておくと、楽しそうな雰囲気が増す！

5種類のデザインで登場！ H賞「パペットスンスン ステッカーセット」

H賞の「パペットスンスン ステッカーセット」は、その名の通りステッカーがセットになったアイテムだ。ひとつのセットの中に6枚のステッカーが入っている。全部で5種類用意されているのだが、切手風のものもあればジグソーパズル風のものが用意されているなど、いずれも個性的である。

デザインが異なっているところも嬉しいポイントだ

その中で、唯一動物の写真ばかり写っているものがあり、何かなと思ったところ……こちらもよく見るとスンスンが潜んでいることがわかり驚かされた。G賞同様にツクツクとファンファンのステッカーもラインナップに含まれているので、そちらも嬉しいポイントだ。

よく見ると動物の写真にまぎれてスンスンの姿も！

鳩時計のように時間をお知らせ！ LAST賞「パペットスンスン クロック」

今回のLAST賞で用意されているアイテムが、「パペットスンスン クロック」だ。一見すると普通の時計のようにも見えるが、時計が動いている間、スンスンが楽しそうに左右に揺れながら動いている。そして、9時と12時、15時、18時の1日4回のみ、特別なセリフを1回だけ話してくれる。

スンスンは常に左右に揺れている

たとえば18時になると「ふわあっ♪夜になりました」というように、時間をお知らせしてくれるのである。このセリフも、Happyくじでしか聞くことができない限定の録り下ろしボイスになっている。

1日4回、特定の時間にスンスンの動きがピタリと止まり、その時間に合ったお知らせを1回だけしてくれる

単三電池3本で動作。ちなみに、この時計に限らず電池は全て別売りになっている。アイテムをゲットしたら一緒に購入しておくとよいだろう

どれが当たってもハズレなし！公式ページで取扱店舗をチェックしよう

ここまでHappyくじ「パペットスンスン」の撮り下ろしレポートをお届けしてきた。特別感のあるSP賞や最後の一枚を引いた人だけがゲットできるLAST賞だけではなく、A賞からH賞までのいずれも粒ぞろいのアイテムが取り揃えられているという印象だ。とくに、おしゃべりが聞けるアイテムは、単純に触っていて楽しいものばかりである。さらに「録り下ろしボイス」が使われているものも含まれているので、まさにファン必見のアイテムといえるだろう。

さて、こちらのHappyくじは、セブン-イレブンの一部店舗とイトーヨーカドー、ゆめタウンで順次販売予定だ。取扱店舗の情報は公式ページより確認できるので、ぜひお近くの店舗に立ち寄ってくじにチャレンジしてみてほしい。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee