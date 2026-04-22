リニア工事の環境影響を議論する静岡市の協議会が21日開かれ、JR東海が示した生態系への対策を「妥当」と評価しました。11年に渡る協議会での議論は終了しました。21日開かれた協議会では、生態系の保全・創出に関して、静岡市はJR東海の代償措置の計画は機能すると判断でき、現時点では妥当であるとの最終評価をまとめました。2015年に始まった協議会はこれで終了となりますが、市は今後、モニタリング結果の評価などを行う新たな