阿蘇外輪山を貫く「滝室坂トンネル」完成へ国土交通省 熊本河川国道事務所が2026年度の事業概要を発表。整備が進む国道57号「中九州横断道路」（通称・中九州道）のうち、「滝室坂道路」が今年度に開通する見通しだと改めて公表しました。【これは辛い！】開通する「滝室坂道路」と「過酷な現道」（地図／画像）中九州道は熊本市と大分市を結ぶ約120kmの高規格道路として計画されており、おおむねJR豊肥本線に並行するルートで