日本勢15人が主戦場にする今季の米国女子ツアー。昨年は6人の日本人選手が優勝（計7勝）するなど盛り上がりを見せている。その舞台を目指し、下部のエプソン・ツアーで3年目のシーズンを迎える日本選手がいる。27歳の谷田侑里香だ。すでにツアーは3月にフロリダ州での3連戦で開幕。ここまで谷田は2試合に出場し48位、53位という結果で滑り出した。充実のオフの様子や、米国での活躍、そして日本のプロテスト合格への期する思いを聞