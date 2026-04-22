＜シェブロン選手権事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞原英莉花が海外メジャーに出場するのは実に5年ぶり。カーヌスティで行われた2021年「AIG女子オープン」（全英）以来のことだ。「月日が早いですね。5年も経ったんだなって。けっこう時間がかかりました」とつぶやいた。【写真】今年は誰が飛び込む？勝者の儀式『池ダイブ』用に急きょ作られた深さ1.2?の”プール”同年には、前身