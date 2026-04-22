“メジャーハンター”原英莉花は5年ぶり大舞台 妹弟子に続け「私もすごく勝ちたい」
＜シェブロン選手権 事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞原英莉花が海外メジャーに出場するのは実に5年ぶり。カーヌスティで行われた2021年「AIG女子オープン」（全英）以来のことだ。「月日が早いですね。5年も経ったんだなって。けっこう時間がかかりました」とつぶやいた。
【写真】今年は誰が飛び込む？ 勝者の儀式『池ダイブ』用に急きょ作られた深さ1.2?の”プール”
同年には、前身「ANAインスピレーション」としてカリフォルニア州ミッションヒルズCCで開催された今大会にも出場。当時の「衝撃」はいまでも忘れられない。「止まらなすぎた。（グリーンが）カチカチで、どこに打てばいいんだろう…って。練習ラウンドでそう思ったのをすごく覚えています」。結果はトータル9オーバー。予選落ちを喫した。23〜25年はテキサス州ヒューストンのザ・クラブatカールトン・ウッズに舞台を移し、今年は同じくヒューストンのメモリアル・パークGCで行われる。ウェットな地面で距離は長く、傾斜の強い砲台グリーンが特徴。それでも、「それ（ミッションヒルズ）に比べたら組み立てがイメージできるので楽しみ」と前向きにとらえる。米ツアールーキーながら、海外メジャー初戦の出場権をしっかりと手にした。今季は自身の初戦「ブルーベイLPGA」でいきなりトップ10入り（10位タイ）を果たした一方、先週の「JMイーグルLA選手権」では2度目の予選落ちを喫するなど、勢いには完全に乗れていない。「悔しさが大きくて、少しネガティブになっている。調子が良いと言いたいけれど、心の中で引っかかっているところがあるから、うまく攻めきれていないのかな。最近は予選通過に照準を合わせすぎているので、ビッグスコアを出したい。自分が打ちたいところに打つことを考えて、一打一打を積み重ねたい」昨年大会は西郷真央が制覇した。昨年12月に亡くなった尾崎将司さんに師事した原にとっては“妹弟子”でもある。「メジャーとかそういうのを抜きにして、このツアーで勝つことがスゴイ。私もすごく勝ちたい」。日本ツアー通算5勝のうち3勝を公式戦で挙げてきた“メジャーハンター”。その勝負強さを、主戦場となった米ツアーの大舞台で発揮する。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢は15人！ シェブロン選手権 出場者一覧
18番に深さ1.2mの“プール”が出現！ シェブロン伝統の池ダイブは継続へ
海外メジャー初戦「シェブロン選手権」の賞金総額が14.3億円に増額 優勝賞金は2億超え
歴史的激写！ 西郷真央の池ダイブを動画で振り返ろう！
賞金は？ ポイントは？ 米国女子ツアー スタッツまとめ
【写真】今年は誰が飛び込む？ 勝者の儀式『池ダイブ』用に急きょ作られた深さ1.2?の”プール”
同年には、前身「ANAインスピレーション」としてカリフォルニア州ミッションヒルズCCで開催された今大会にも出場。当時の「衝撃」はいまでも忘れられない。「止まらなすぎた。（グリーンが）カチカチで、どこに打てばいいんだろう…って。練習ラウンドでそう思ったのをすごく覚えています」。結果はトータル9オーバー。予選落ちを喫した。23〜25年はテキサス州ヒューストンのザ・クラブatカールトン・ウッズに舞台を移し、今年は同じくヒューストンのメモリアル・パークGCで行われる。ウェットな地面で距離は長く、傾斜の強い砲台グリーンが特徴。それでも、「それ（ミッションヒルズ）に比べたら組み立てがイメージできるので楽しみ」と前向きにとらえる。米ツアールーキーながら、海外メジャー初戦の出場権をしっかりと手にした。今季は自身の初戦「ブルーベイLPGA」でいきなりトップ10入り（10位タイ）を果たした一方、先週の「JMイーグルLA選手権」では2度目の予選落ちを喫するなど、勢いには完全に乗れていない。「悔しさが大きくて、少しネガティブになっている。調子が良いと言いたいけれど、心の中で引っかかっているところがあるから、うまく攻めきれていないのかな。最近は予選通過に照準を合わせすぎているので、ビッグスコアを出したい。自分が打ちたいところに打つことを考えて、一打一打を積み重ねたい」昨年大会は西郷真央が制覇した。昨年12月に亡くなった尾崎将司さんに師事した原にとっては“妹弟子”でもある。「メジャーとかそういうのを抜きにして、このツアーで勝つことがスゴイ。私もすごく勝ちたい」。日本ツアー通算5勝のうち3勝を公式戦で挙げてきた“メジャーハンター”。その勝負強さを、主戦場となった米ツアーの大舞台で発揮する。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢は15人！ シェブロン選手権 出場者一覧
18番に深さ1.2mの“プール”が出現！ シェブロン伝統の池ダイブは継続へ
海外メジャー初戦「シェブロン選手権」の賞金総額が14.3億円に増額 優勝賞金は2億超え
歴史的激写！ 西郷真央の池ダイブを動画で振り返ろう！
賞金は？ ポイントは？ 米国女子ツアー スタッツまとめ