初優勝が期待されるプロ2年目の吉田鈴。前傾キープのためにやっているのが左目でボールを追うことで、フェース面も安定してアイアンショットの精度が高まったという。【連続写真】打った後も前傾角を全く変えずに振り抜く吉田のアイアンショット◇◇◇スイングは、アドレスからフィニッシュまで、すべてがつながった動きだと思っています。どこかで動きを止めたり間違った動きをすれば、クラブは減速し、フェース面もブレや