【本人解説】吉田鈴のラインが出せるアイアンショット「顔を斜めにして左目でボールを追うんです」
初優勝が期待されるプロ2年目の吉田鈴。前傾キープのためにやっているのが左目でボールを追うことで、フェース面も安定してアイアンショットの精度が高まったという。
【連続写真】打った後も前傾角を全く変えずに振り抜く 吉田のアイアンショット
◇ ◇ ◇スイングは、アドレスからフィニッシュまで、すべてがつながった動きだと思っています。どこかで動きを止めたり間違った動きをすれば、クラブは減速し、フェース面もブレやすくなってしまいます。インパクトでヘッドを加速させつつ、ヘッドの動きを安定させるために意識しているのがフォローです。私はインパクトで体が起き上がってしまう癖があるので、前傾キープのためにボールは左目で追い、打った後も目線を少し斜めに残して、顔の角度を保って振っています。顔を斜めに保って回転すれば、体が起き上がりにくくなるんです。前傾角度が保てれば、ハンドファーストの形を長くキープできるメリットもあります。フェースの向きは、スイング中ずっと体に対してスクエアに保つのが理想。フォローでは前傾と同じ角度を保って振り抜くと、ラインを出せます。手首を返してしまうとフェースが閉じて引っかけが出るので、注意してください。また、方向性を上げるためには、バックスイングも大切。始動では、左ワキと左肩を一緒に右側へ動かしていくことで捻転が生まれ、右側のスペースが大きく使えるようになります。左サイドをネジる動きに対して、体の右サイドでしっかり支えるように、右ヒザをアドレスの位置でキープできれば、パワーが溜まったトップを作れます。ぜひ一度試してみてください。■吉田 鈴よしだ・りん／ 2004年生まれ、千葉県出身。25年はルーキーで参戦して、メルセデスランキング51位に。26年の前半戦出場権を獲得。持ち球はドロー。大東建託所属。◇ ◇ ◇●吉田鈴がスイングで大切にしていること！ 関連記事『【教えて！吉田鈴先生 どうしたらアイアンで『ぶ厚いインパクト』ができますか？】』でチェックしてみよう！
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