＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ事前情報◇22日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる今大会に、日本勢は金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の3人が出場する。＜連続写真解説＞マスターズ連覇マキロイのスイングをマネするための練習法って？金谷はウィリアム・モウ（米国）とペアを組み、日本時間午後10時29分にティオフ。一方、2月の「コグニザントクラ