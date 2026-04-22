シーズン唯一のチーム戦に日本勢3人 中島啓太＆平田憲聖がペアで出場
＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ 事前情報◇22日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる今大会に、日本勢は金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の3人が出場する。
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金谷はウィリアム・モウ（米国）とペアを組み、日本時間午後10時29分にティオフ。一方、2月の「コグニザントクラシック」以来の実戦となる中島は、平田との日本人ペアで同11時24分にスタートする。前年大会を制したアンドリュー・ノバク、ベン・グリフィン（ともに米国）は、今年も同ペアで連覇を狙う。マシュー・フィッツパトリック（イングランド）は弟のアレックスと兄弟ペアで参戦。マシューは今季すでに2勝を挙げており、このコンビは優勝予想でも1位に選出された。また、優勝予想2位には、シェーン・ローリー（アイルランド）、ブルックス・ケプカ（米国）が選ばれた。ローリーは、2024年年大会にロリー・マキロイ（北アイルランド）とのペアで優勝を手にしているが、今年は新コンビで2年ぶりの優勝を狙う。大会は4日間で行われ、初日の木曜日はフォアボール（ベストボール方式）、2日目の金曜日はフォアサム（オルタネートショット方式）で実施。予選を通過した上位33チームとタイが、土曜日にフォアボール、最終日の日曜日にフォアサムで争う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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