大阪・心斎橋に商業施設やホテルなどが入る大型複合施設が開業するのを前に、4月22日に内覧会が行われました。

【写真を見る】大阪・心斎橋に駅直結の複合施設「クオーツ心斎橋」 地下2階・地上28階でエリア最大級…全国初出店の洋菓子店などが入る商業エリアのほかオフィスフロアやホテルも 4月25日開業予定

大阪・心斎橋の御堂筋沿いにできた「クオーツ心斎橋」。駅の改札口と直結していて地下2階・地上28階の心斎橋エリア最大級の複合施設だということです。

地下2階から地上6階までの商業エリアには話題のアパレルブランドや、全国初出店の洋菓子店などが入っています。

8階から14階の中層階はオフィスフロア、16階から28階まではホテルが入り、客室からは大阪の街並みが一望できるということです。

（ヒューリック・開発事業第一部 間瀬彰光次長）「このエリアのシンボルとなる施設に。国内外の旅行者や周辺に住んでいる方、働いている方々をターゲットにしています」

「クオーツ心斎橋」は4月25日に開業する予定です。