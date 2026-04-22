開催：2026.4.22 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 7 - 4 [フィリーズ] MLBの試合が22日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとフィリーズが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。 5回裏、8番 モイセス・バレステロス カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 CHC 1-0 PHI 6回表、2番 カイ