開催：2026.4.22 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 6 - 5 [オリオールズ] MLBの試合が22日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとオリオールズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。 2回表、8番 コビー・メヨ 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオ