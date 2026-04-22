いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。（藤井アナウンサー）「札幌では４月１８日土曜日、ソメイヨシノの開花が発表されました。大通公園ではまだソメイヨシノの色づきは浅く、多くの方が足を止めて写真を撮っているのがエゾヤマザクラです。そうした中、あなたがおすすめする道内のサクラスポットはどこでしょうか？ちなみに私は函館・五稜郭公園のサクラなんですけれども、いままで過去３度挑戦し