福祉施設などに招待券を贈呈した木下サーカス 4年ぶりの岡山公演を前に、木下サーカスが22日、福祉施設などに招待券を贈りました。 2026年6月に開幕する岡山公演を前に、木下サーカスの木下唯志社長ら4人が岡山市役所を訪れ、招待券5000枚を大森市長に手渡しました。 招待券は、岡山市内の障害者施設や児童福祉施設など117施設と、里親家庭や子どもの居場所づくりを行う団体などに届けられます