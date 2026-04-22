浅草駅で発煙があった影響で一部区間で運転を見合わせている東京メトロ銀座線の再開見込みは、正午ごろから夕方ごろに変更されました。【映像】東京メトロ銀座線 浅草駅の様子東京メトロなどによりますと、午前6時半ごろ、東京メトロ銀座線の浅草駅の線路内で発煙が確認されました。駆け付けた消防隊によって火はすぐに消し止められましたが、線路を切り替えるためのケーブルなどが損傷したということです。銀座線は浅草駅