美容師のレナさんが、19日放送のABEMA番組『ななにー地下ABEMA』#114に出演し、SNSをきっかけに売り上げが約6倍に伸びた実績を明かした。番組では「奇跡の美容師大集合SP」と題し、ヘアカットで人生を変える美容師たちの実態に迫った。【番組カット】売上6倍アップ！お客さんの“人生を変える”美容師東京・渋谷のサロン「VIEWTOKYO」で働くレナさんは、ロングヘアの女性を大胆にショートへと変える“イメチェン動画”で注目を