輸入牛肉の価格が過去最高値を更新したことがわかりました。【映像】輸入牛肉が過去最高値を更新農林水産省が発表した4月の食品価格動向調査によりますと、スーパーなどで販売されているロースの輸入牛肉100グラム当たりの平均価格は424円でした。前の月と比べて14円高く、2003年の調査開始来、過去最高値を更新しました。主な生産地であるアメリカやオーストラリアで生産頭数がそれほど増えず、現地での価格が上昇してい