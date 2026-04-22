21日夜、名古屋市南区の県営住宅で全身にあざがある男性が意識不明の状態で見つかり、その後、死亡しました。 警察は男性の妻を傷害容疑で逮捕しました。「夫を棒で殴った」などと話していて、詳しい経緯を調べています。 傷害容疑で逮捕されたのは、名古屋市南区豊の無職・赤池紀子容疑者(83)です。 警察によりますと、紀子容疑者は21日午後3時ごろ、県営住宅の自宅で夫の赤池信一さん(82)の顔を殴り、体を複