ラ・リーガ 25/26の第33節 ジローナとベティスの試合が、4月22日04:30にエスタディ・モンティリビにて行われた。 ジローナはアゼディン・ウナヒ（MF）、クラウディオ・エチェベリ（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。