開催：2026.4.22 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 11 - 4 [ブレーブス] MLBの試合が22日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブレーブスが対戦した。 ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペスで試合は開始した。 1回裏、3番 ジェーコブ・ヤング 3球目を打ってセンターへのタイムリ&#