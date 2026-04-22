開催：2026.4.22

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 11 - 4 [ブレーブス]

MLBの試合が22日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブレーブスが対戦した。

ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペスで試合は開始した。

1回裏、3番 ジェーコブ・ヤング 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-0 ATL、5番 デーレン・リレ カウント3-1から押し出しの四球でナショナルズ得点 WSH 2-0 ATL、6番 ナシーム・ヌネス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-0 ATL

2回表、7番 マイケル・ハリス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 WSH 3-1 ATL

2回裏、1番 ジェームズ・ウッド 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 4-1 ATL

3回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 7球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 WSH 4-2 ATL

5回表、9番 エリ・ホワイト 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 WSH 4-3 ATL

5回裏、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 5-3 ATL

7回裏、2番 ルイス・ガルシア 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 7-3 ATL、3番 ジェーコブ・ヤング 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 8-3 ATL

8回表、5番 オースティン・ライリー 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 WSH 8-4 ATL

8回裏、8番 カーティス・ミード 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 11-4 ATL

試合は11対4でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はブレーブスのレイナルド・ロペスで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 10:52:09 更新