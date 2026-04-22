2026年4月22日（水） MLB ナショナルズ vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.4.22
会場：ナショナルズ・パーク
結果：[ナショナルズ] 11 - 4 [ブレーブス]
MLBの試合が22日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブレーブスが対戦した。
ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペスで試合は開始した。
1回裏、3番 ジェーコブ・ヤング 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-0 ATL、5番 デーレン・リレ カウント3-1から押し出しの四球でナショナルズ得点 WSH 2-0 ATL、6番 ナシーム・ヌネス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-0 ATL
2回表、7番 マイケル・ハリス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 WSH 3-1 ATL
2回裏、1番 ジェームズ・ウッド 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 4-1 ATL
3回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 7球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 WSH 4-2 ATL
5回表、9番 エリ・ホワイト 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 WSH 4-3 ATL
5回裏、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 5-3 ATL
7回裏、2番 ルイス・ガルシア 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 7-3 ATL、3番 ジェーコブ・ヤング 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 8-3 ATL
8回表、5番 オースティン・ライリー 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 WSH 8-4 ATL
8回裏、8番 カーティス・ミード 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 11-4 ATL
試合は11対4でナショナルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はブレーブスのレイナルド・ロペスで、ここまで1勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-22 10:52:09 更新