開催：2026.4.22 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 3 - 5 [カージナルス] MLBの試合が22日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとカージナルスが対戦した。 マーリンズの先発投手はクリス・パダック、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。 1回表、3番 アレク・バールソン 6球目を打ってセンターへ