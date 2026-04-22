開催：2026.4.22

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 3 - 5 [カージナルス]

MLBの試合が22日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとカージナルスが対戦した。

マーリンズの先発投手はクリス・パダック、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。

1回表、3番 アレク・バールソン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 MIA 0-1 STL

1回裏、1番 ジェーコブ・マーシー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-1 STL

3回表、3番 アレク・バールソン 3球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでカージナルス得点 MIA 1-2 STL

4回表、7番 ネーサン・チャーチ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 MIA 1-4 STL

5回表、5番 ノーラン・ゴーマン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 MIA 1-5 STL

8回裏、8番 エリベルト・エルナンデス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-5 STL

試合は3対5でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はマーリンズのクリス・パダックで、ここまで0勝4敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝0敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 10:54:10 更新