A24製作＆『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）のアレックス・ガーランド監督による、大人気ゲーム「エルデンリング」の実写映画が2028年3月3日に北米公開されことが分かった。米が伝えている。 フロム・ソフトウェア開発の「エルデンリング」は、2022年2月に発売され、全世界で3,000万本以上を出荷する大ヒットゲーム。“黄金律”の象徴エルデンリングが破壊され、戦争と混沌が広がる世界で、