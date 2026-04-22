＜シェブロン選手権 事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本勢は15人が出場する今季の海外女子メジャー初戦が行われる。それに先がけ、予選ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】池にも飛び込んだ！ 西郷真央の昨年Vを写真で振り返る西村優菜と日本ツアー女王の佐久間朱莉が、それぞれアウト、インのトップスタートとなった。日本時間午後9時15分に先陣を切ってティオフする。2001、