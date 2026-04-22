西郷真央はネリー・コルダ、リリア・ヴと同組 “メジャー女王組”は午前3時39分にティオフ
＜シェブロン選手権 事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本勢は15人が出場する今季の海外女子メジャー初戦が行われる。それに先がけ、21日（火）には予選ラウンドの組み合わせが発表された。
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西村優菜と日本ツアー女王の佐久間朱莉が、それぞれアウト、インのトップスタートとなった。日本時間午後9時15分に先陣を切ってティオフする。2001、02年のアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）以来出ていない大会連覇がかかる西郷真央は、世界ランキング2位のネリー・コルダ、リリア・ヴ（ともに米国）との組み合わせ。“メジャー女王組”は、日本時間24日の午前3時39分にインコースからスタートする。山下美夢有は、マヤ・スターク（スウェーデン）、ミンジー・リー（オーストラリア）と同組でラウンド。こちらもメジャー覇者によるグルーピングで、日本時間午後10時27分にティオフする。先週、単独首位発進を決めた岩井千怜は、ローレン・コフリン（米国）、ロティ・ウォード（イングランド）と同午前3時15分にインコースからスタート。原英莉花は同10時51分にインコースからティオフ。その次の組には、佐久間と同様、昨年の日本ツアーのメルセデス・ランキング上位資格で出場する神谷そらが続く。賞金総額は900万ドル（約14億3500万円）に引き上げられ、優勝者には135万ドル（約2億1500万円）が贈られる。【初日の日本勢のスタート時間】※すべて日本時間■1番スタート21:15 西村優菜21:27 岩井明愛22:27 山下美夢有2:15 吉田優利2:27 笹生優花3:03 勝みなみ3:15 古江彩佳■10番スタート21:15 佐久間朱莉22:03 竹田麗央22:27 畑岡奈紗22:51 原英莉花23:03 神谷そら3:15 岩井千怜3:39 西郷真央4:15 馬場咲希
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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