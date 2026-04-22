ラーメン店「あなたの心を鷲掴み」（以下、あなわし）。超濃厚なとんこつスープが特徴で、ラーメン好きには広く知られる人気店だ。福岡県八女市という、福岡の中心部から高速道路を使って1時間以上かかり、人口わずか8000人の立地にもかかわらず、常に行列ができている。2026年3月、同店のSNSに「（新店舗の物件を）契約してきたぜ」との投稿が。写真には、店主の三浦隆寛氏（41歳）の姿と、シャッターに「6月オープン予定」との張