3Dプリンターはこれまでにない汎用(はんよう)性を備えた建築物や機械部品、電子機器などを製作できるツールですが、温度に敏感な物体上で材料を加熱することが難しいという問題がありました。新たにアメリカのライス大学の研究チームが、マイクロ波をリアルタイムで調整することで、インクとして3Dプリントしたナノ材料やポリマーを加熱する技術を開発しました。Three-dimensional printing of nanomaterials-based electronics wi