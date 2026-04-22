カウンセル監督は大谷の二刀流ルールに関して疑問を呈した(C)Getty Imagesカブスのクレイグ・カウンセル監督の発言が話題を呼んでいる。メジャーリーグは開幕から8月31日まで、アクティブロースター26人に対し、投手13人、野手13人を配置することが許されている。一方ドジャースにおいては野手12人、投手13人に加え、大谷を登録していることで14人目の投手登録が可能となっている。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が