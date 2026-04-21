フルサイズの巨大四駆モデル！トヨタは2026年4月2日、米国工場で生産されたトヨタ「タンドラ」をトヨタモビリティ東京から発売しました。なお、全国発売は今夏以降を予定しています。日本への導入にあたっては、同年2月16日に施行された、日米交渉を踏まえた「米国製乗用車の認定制度」が活用されています。【画像】超カッコいい！ これが“ランクル超え”のトヨタ新型「“四駆”モデル」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）