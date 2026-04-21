HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、三次審査で惜しくも敗退したRINKA（荒武凛香）が、敗者復活としてプロジェクトに再合流することが発表された。【映像】人気美人練習生・RINKAの美しいパフォーマンス姿『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するス