メ～テレ（名古屋テレビ） 全国でおこなわれた下水道管の調査で、1年以内に対策が必要な区間が東海3県で約20キロに及ぶことがわかりました。 埼玉県八潮市で2025年に起きた道路陥没事故を受け、国が全国の自治体に下水道管の特別重点調査を行うよう要請していました。 対象は、1994年以前に設置された直径2メートル以上の下水道管で、東海3県では計約500キロを調査しました。 このうち、1年以内に速やか