（記者）「かなり大きく揺れています」20日午後5時前…三陸沖を震源とする最大震度5強の地震。震源の深さは19キロで地震の規模を示すマグニチュードは7.7。静岡県内でも震度2を富士市や沼津市静岡市清水区などで観測しました。（記者）「やばいやばい」「こちら青森放送の報道フロアです。大きく横に揺れています」この地震によって北海道から福島県にかけて津波警報と津波注意報が出されました。（同報無線）「直ちに海岸か