スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランドDEWALT（デウォルト）から、専用のレールプラットフォームやストレージシステムに装着できるシステム収納「ガレージアクセサリー」シリーズの新製品5種を発表した。5月下旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで順次発売する。同シリーズは、ガレージなどの壁面やラック、車内の荷室などにマウントできる「金属収納レール」や人気ストレージシステ